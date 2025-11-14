Nuevo video de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara: "Sonrientes"

china suarez cena hijas wanda (2) La China Suárez cenó con las hijas de Wanda Nara.

Además, las hijas de Wanda Nara habrían pedido a las autoridades que llevan su caso, quedarse más tiempo viviendo con Mauro Icardi quien, en un prinicipio, pasaría solo cuatro días con sus herederas.

La China Suárez hablará en televisión

En medio de todas las repercusiones al ser rechazada por los canales de streaming Olga y Luzu, la China Suárez decidió promocionar su serie y romper el silencio en la televisión.

Fue Yanina Latorre quien reveló el bombazo confirmando que la China Suárez visitará el programa de Mario Pergolini y grabaría el programa el viernes por la tarde.

"¿Dónde piensan que va a hablar? Este viernes, La China va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron y aceptó. Le pareció un notón. Para mí es un notón. No le pusieron condicionamientos”, lanzó Yanina.

Además en las últimas horas se confirmó que la China Suárez grabará una entrevista con Moria Casán que saldría al aire el lunes por la mañana.

La China Suárez acusó a Benjamín Vicuña de filtrar información

En medio de todas las repercusiones que generó su accionar, la China Suárez le respondió a sus detractores a través de su cuenta de X y aprovechó para lanzar una feroz acusación contra Benjamín Vicuña.

china contra vicuña

"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, escribió un usuario a lo que la China Suárez respondió apuntando contra Benjamín Vicuña.“De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, disparó.