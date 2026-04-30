Detuvieron a la suegra de la modelo mexicana asesinada y dio una excusa inaceptable

Al momento de su captura, Herrera Coriand mostró incredulidad y rechazó la autoridad de los agentes. Según trascendió, cuestionó el procedimiento argumentando que se encontraba en otro país y negando su participación en el crimen. Ante esta actitud, las autoridades venezolanas aplicaron la figura de "desacato a la autoridad".

Esta maniobra legal permitió una detención provisoria inmediata, asegurando que la acusada no abandonara Venezuela mientras se formalizaba la alerta roja de Interpol necesaria para su custodia permanente.

El femicidio y la fuga

El femicidio ocurrió el pasado 15 de abril en el barrio de Polanco, México. La modelo Carolina Flores fue asesinada de seis disparos frente a su hijo de ocho meses. En el video que se viralizó a través de Twitter, se ve que el esposo de la víctima fatal baja las escaleras con el pequeño en brazos e interpela a su madre por el accionar violento.

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Suegra mató a tiros a exreina de belleza. La víctima se llamaba Carolina Flores.

El marido escuchó los disparos y solo atinó a preguntar:



- ¿Que hiciste mamá?

- Nada, me hizo enojar. pic.twitter.com/9HI99joUdf — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) April 23, 2026

La investigación reconstruyó una huida planificada por parte de la suegra:

15 de abril: se comete el asesinato en México.

se comete el asesinato en México. 16 de abril: Herrera Coriand ingresa a Venezuela tras una escala técnica en Panamá.

Se sospecha que la demora del esposo de la víctima en declarar ante la fiscalía facilitó que la mujer abandonara el territorio mexicano.

Actualmente, la acusada permanece bajo custodia de Interpol en Caracas, Venezuela a la espera de que se concrete el proceso de extradición a México para enfrentar los cargos por femicidio.