Trabajaba en un famoso circo, lo echaron y prendió fuego la carpa: aseguran que no fue el payaso

llamas Parte de los daños ocasionados por el empleado enojado que prendió fuego la carpa del circo. Foto: gentileza

De acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, el trasfondo del ataque sería un conflicto laboral ocurrido apenas 24 horas antes. El hombre había sido despedido el martes tras ser vinculado con una presunta maniobra fraudulenta relacionada con el cobro de entradas al espectáculo.

Actualmente, el detenido se encuentra bajo custodia y a disposición de la Justicia. Se espera que sea indagado en las próximas horas para determinar su situación procesal y los cargos que enfrentará por el intento de daño contra el patrimonio y la seguridad del personal del circo.

Qué dijeron los dueños del circo tras el ataque del ex empleado

Ante la viralización de la noticia, el circo Cirque XXI publicó un comunicado en el que confirman que el hecho ocurrió "durante la noche del miércoles 29 de abril" y que efectivamente involucró a un ex trabajador "que prendió parte de un cortinado".

Y añadieron que el involucrado no formaba parte del staff artístico. "No fue el payaso ni ningún artista", aseguraron. El involucrado, según los dueños del circo, se desempeñaba en tareas vinculadas al área de armado y desarme de las instalaciones, hasta el pasado 13 de abril, según consigna ADN Sur. Aunque el problema inicial habría sido por "irregularidades en la venta de entradas".

circo payaso El comunicado del circo tras el incendio en la carpa.

En tanto, destacaron la rápida reacción de los empleados, así como la intervención de la Policía y los Bomberos, que permitió controlar la situación sin que se registraran heridos ni daños de gravedad.

Además, llevaron tranquilidad al público al confirmar que las funciones programadas se desarrollarán con normalidad.