Un grave incidente con fuego incluido mocionó a los trabajadores de un circo instalado en Comodoro Rivadavia, detrás del Colegio Perito Moreno. Un hombre, que hasta el martes formaba parte del staff, regresó al predio con la aparente intención de destruir las instalaciones en represalia por haber perdido su empleo. Ocasionó un incendio que pudo haber terminado en tragedia.
Trabajaba en un famoso circo, lo echaron y prendió fuego la carpa: aseguran que no fue el payaso
Un grave episodio que incluyó fuego y mucho susto sacudió la tranquilidad de la noche en un reconocido circo. El hombre terminó detenido
El hecho se registró durante la noche de este miércoles. Según el reporte policial, el acusado ingresó a una de las carpas secundarias, lindante a la estructura principal, y prendió fuego un cúmulo de telas. La rápida reacción de los empleados presentes en el lugar fue fundamental: al notar el humo y las llamas, lograron intervenir de inmediato y sofocar el foco ígneo antes de que se propagara por todo el recinto y generara daños mayores.
Detención policial y conflicto por el cobro de entradas antes del incendio intencional
Tras el incendio, el agresor huyó del predio a pie. Sin embargo, sus excompañeros lo reconocieron sin dudar y dieron aviso al personal policial. Con la descripción del sujeto, los efectivos iniciaron un rastrillaje por las zonas cercanas, logrando capturarlo a pocas cuadras del circo, según publica Noticias Argentinas.
De acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, el trasfondo del ataque sería un conflicto laboral ocurrido apenas 24 horas antes. El hombre había sido despedido el martes tras ser vinculado con una presunta maniobra fraudulenta relacionada con el cobro de entradas al espectáculo.
Actualmente, el detenido se encuentra bajo custodia y a disposición de la Justicia. Se espera que sea indagado en las próximas horas para determinar su situación procesal y los cargos que enfrentará por el intento de daño contra el patrimonio y la seguridad del personal del circo.
Qué dijeron los dueños del circo tras el ataque del ex empleado
Ante la viralización de la noticia, el circo Cirque XXI publicó un comunicado en el que confirman que el hecho ocurrió "durante la noche del miércoles 29 de abril" y que efectivamente involucró a un ex trabajador "que prendió parte de un cortinado".
Y añadieron que el involucrado no formaba parte del staff artístico. "No fue el payaso ni ningún artista", aseguraron. El involucrado, según los dueños del circo, se desempeñaba en tareas vinculadas al área de armado y desarme de las instalaciones, hasta el pasado 13 de abril, según consigna ADN Sur. Aunque el problema inicial habría sido por "irregularidades en la venta de entradas".
En tanto, destacaron la rápida reacción de los empleados, así como la intervención de la Policía y los Bomberos, que permitió controlar la situación sin que se registraran heridos ni daños de gravedad.
Además, llevaron tranquilidad al público al confirmar que las funciones programadas se desarrollarán con normalidad.