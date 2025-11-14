Feroz ataque de furia de la China Suárez en Argentina: "Estaba sacada"

“Lo que me dicen a mí es que Eugenia en un primer momento no le gustó que le digan que no en Nadie Dice Nada”, dijo sobre la negativa del programa de Nico Occhiato a entrevistarla. “Me dicen que la pasaron realmente mal con todo esto y que la China los cagó a pedos, eso me dicen a mí. Versión sacada, ´hagan algo bien y organícense para no dejarme mal parada´, algo así me dicen que fue el reclamo”, indicó.

La China Suárez se mostró con las hijas de Wanda Nara

Las redes sociales estallaron con un video de Mauro Icardi y la China Suárez de compras con Francesca e Isabella en un reconocido shopping y Yanina Latorre los destrozó.

"Fueron al shopping a que los siga un notero... La China agarró de las manos a las chicas y se mostró con ellas porque ellos no pueden subir imágenes a las redes", arrancó en Sálvese Quien Pueda.

mauro china hijas shopping Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez tras su visita al shopping.

"Tenían que mostrarle al mundo que la China se lleva bien con las chicas. ¿No querían tiempo de calidad?", siguió a lo que Ximena Capristo agregó que Mauro Icardi y la China Suárez incluso llamaron a los medios para avisar que estarían en un conocido negocio de indumentaria para adolescentes."Le avisaron a los medios que ellos iban a buscar ropa", lanzó la panelista dejando impactados a sus compañeros.