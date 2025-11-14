A horas de su entrevista con Mario Pergolini, salió a la luz el feroz ataque de ira de la China Suárez luego de que se filtrara su escándalo con los programas de steaming Olga y Luzu.
Feroz ataque de furia de la China Suárez en Argentina: "Estaba sacada"
Salió a la luz el enojo de la China Suárez en medio de las repercusiones por su entrevista en televisión. Todos los detalles
Segú trascendió, la China Suárez fue rechazada por Olga, donde pidió ser entrevistada por Paula Chaves y luego lanzó una serie de exigencias en Luzu que incluían la presencia de Nico Occhiato en el piso, causando la indignación del canal de streaming.
Juan Etchegoyen, la China Suárez estalló de furia con el equipo de Disney que se encarga de sus entrevistas. "Déjenme decirles que Eugenia está bastante caliente con Disney, por lo que me cuentan”, arrancó el periodista. “La China furiosa con la gente de la plataforma llamó para hablar con los responsables de lo que pasó”, dijo.
“Lo que me dicen a mí es que Eugenia en un primer momento no le gustó que le digan que no en Nadie Dice Nada”, dijo sobre la negativa del programa de Nico Occhiato a entrevistarla. “Me dicen que la pasaron realmente mal con todo esto y que la China los cagó a pedos, eso me dicen a mí. Versión sacada, ´hagan algo bien y organícense para no dejarme mal parada´, algo así me dicen que fue el reclamo”, indicó.
La China Suárez se mostró con las hijas de Wanda Nara
Las redes sociales estallaron con un video de Mauro Icardi y la China Suárez de compras con Francesca e Isabella en un reconocido shopping y Yanina Latorre los destrozó.
"Fueron al shopping a que los siga un notero... La China agarró de las manos a las chicas y se mostró con ellas porque ellos no pueden subir imágenes a las redes", arrancó en Sálvese Quien Pueda.
"Tenían que mostrarle al mundo que la China se lleva bien con las chicas. ¿No querían tiempo de calidad?", siguió a lo que Ximena Capristo agregó que Mauro Icardi y la China Suárez incluso llamaron a los medios para avisar que estarían en un conocido negocio de indumentaria para adolescentes."Le avisaron a los medios que ellos iban a buscar ropa", lanzó la panelista dejando impactados a sus compañeros.