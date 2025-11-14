¡Escándalo! La China Suárez de shopping ¿con una cartera de Wanda Nara?

chna suarez shopping cartera wanda La China Suárez de compras con las hijas de Wanda Nara.

"Francesca es grande ya y se da cuenta que la cartera es de la madre", insinuaron sobre la posibilidad de que la China Suárez usara una de las carteras que dejó Wanda Nara en Turquía.

La China Suárez romperá el silencio en la televisión

La China Suárez fue rechazada por los canales de streaming Olga, donde pidió ser entrevistada por Paula Chaves y luego en Luzu tras exigir la presencia de Nico Occhiato en el estudio del programa de Diego Leuco.

Tras esta polémica, la China Suárez decidió romper el silencio en la televisión. Fue Yanina Latorre quien reveló el bombazo confirmando quevisitará el programa de Mario Pergolini y grabaría el programa el viernes por la tarde.

"¿Dónde piensan que va a hablar? Este viernes, La China va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron y aceptó. Le pareció un notón. Para mí es un notón. No le pusieron condicionamientos”, lanzó Yanina.

Además se confirmó que la China Suárez grabará una entrevista con Moria Casán el mismo día y que saldría al aire el lunes por la mañana.