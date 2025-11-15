Las redes sociales estallaron tras la entrevista de Mauro Icardi y la China Suárez con Mario Pergolini y la reacción de Wanda Nara no tardó en llegar.
La tremenda reacción de Wanda Nara mientras la China Suárez hablaba con Mario Pergolini
Qué hizo Wanda Nara durante la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini. Todos los detalles
Luego del escándalo que se generó con los canales de streaming OLGA y LUZU, la China Suárez rompió el silencio en el programa de Mario Pergolini y Mauro Icardi se sumó, hablando como nunca antes de su romance.
Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara fue por todo, respondiendo a través de su cuenta de Instagram con una llamativa postal acompañada.
Si bien no hizo ninguna referencia a las declaraciones de Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrando una vez más su buena relación con Maxi López, posando junto al ex futbolista y su novio actual Martín Migueles.
Wanda Nara furiosa con China Suárez
Luego de revolucionar las redes con fotos posando con un exclusivo bolso Louis Vouitton de edición limitada, la China Suárez subió un video presumiendo la exclusiva cartera Birkin que Mauro Icardi le obsequió por su primer aniversario.
"Podré tener un novio más generoso y lindo? Casi un año ya... Te amo", escribió la China Suárez. "Casi doce meses ya", agregó especificando la fecha.
Wanda Nara quien días antes acusó a la China Suárez de arruinar el cumpleaños de su hija menor por mostrar los regalos que le da Mauro Icardi, salió con los tapones de punta, esta vez con un feroz mensaje en su cuenta de X apuntando contra la pareja por sus actitudes.
"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.