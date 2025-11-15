La tremenda reacción de Wanda Nara mientras la China Suárez hablaba con Mario Pergolini

wanda nara reaccion entrevista china mauro Wanda Nara reaccionó tras la entrevista de Mauro Icardi y la China Suárez con Mario Pergolini.

Si bien no hizo ninguna referencia a las declaraciones de Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrando una vez más su buena relación con Maxi López, posando junto al ex futbolista y su novio actual Martín Migueles.

Wanda Nara furiosa con China Suárez

Luego de revolucionar las redes con fotos posando con un exclusivo bolso Louis Vouitton de edición limitada, la China Suárez subió un video presumiendo la exclusiva cartera Birkin que Mauro Icardi le obsequió por su primer aniversario.

"Podré tener un novio más generoso y lindo? Casi un año ya... Te amo", escribió la China Suárez. "Casi doce meses ya", agregó especificando la fecha.

china suarez cartera hermes La China Suárez presumió el regalo que le dio Mauro Icardi por su aniversario y Wanda la destrozó.

Wanda Nara quien días antes acusó a la China Suárez de arruinar el cumpleaños de su hija menor por mostrar los regalos que le da Mauro Icardi, salió con los tapones de punta, esta vez con un feroz mensaje en su cuenta de X apuntando contra la pareja por sus actitudes.

"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.