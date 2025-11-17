El controversial gesto de Jorge Rial tras la crisis de Morena Rial en el penal

jorge rial cuba morena rial Jorge Rial viajó a Cuba mientras su hija Morena Rial sigue tras las rejas.

Morena Rial incluso podría perder la tenencia de su hijo menor, según explicó su defensor Martín Leiró. “Morena está esperando lo peor. Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Está muy mal en el lugar”, afirmó en DDM. “Se pidió un análisis de su estado emocional y económico. La situación es muy delicada”, agregó.

El llamado de Jorge Rial a Morena Rial

Jorge Rial llamó a Morena Rial en la cárcel. Según su abogado, fue el conductor quien dió el primer paso y pidió comunicarse con su hija mayor. "Cuando llegué Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, comentó en el Diario de Mariana.

“Estaba muy conmovida, me dijo que esta era la primera vez que pudo hablar con su papá”, siguió. Además Jorge Rial le envió elementos de higiene y otros productos a través de una amiga de Morena.