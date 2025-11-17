Luego de que el abogado de Morena Rial revelara que la joven está atravesando los días más difíciles desde su ingreso al penal de Magdalena, Jorge Rial sorprendió a sus seguidores con su posteo.
El controversial gesto de Jorge Rial tras la crisis de Morena Rial en el penal
Polémica en las redes sociales por la decisión que tomó Jorge Rial en medio de los días de Morena en la cárcel. Los detalles
Distanciado de Morena Rial desde hace años, Jorge Rial decidió tomarse unos días de vacaciones y viajó a Cuba desde donde mostró postales de su estadía.
Fanáticos de los habanos, Jorge Rial se mostró disfrutando de las paradisíacas playas cubanos generando toda una polémica por viajar mientras su hija sigue sin recuperar la libertad.
Morena Rial incluso podría perder la tenencia de su hijo menor, según explicó su defensor Martín Leiró. “Morena está esperando lo peor. Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Está muy mal en el lugar”, afirmó en DDM. “Se pidió un análisis de su estado emocional y económico. La situación es muy delicada”, agregó.
El llamado de Jorge Rial a Morena Rial
Jorge Rial llamó a Morena Rial en la cárcel. Según su abogado, fue el conductor quien dió el primer paso y pidió comunicarse con su hija mayor. "Cuando llegué Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, comentó en el Diario de Mariana.
“Estaba muy conmovida, me dijo que esta era la primera vez que pudo hablar con su papá”, siguió. Además Jorge Rial le envió elementos de higiene y otros productos a través de una amiga de Morena.