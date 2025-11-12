Morena Rial acusada de estafar a famoso deportista: "Se quedó con 2500 dólares"

Morena Rial recibió un nuevo revés judicial luego de que la Justicia no le otorgara la prisión domiciliaria. Según revelaron en DDM, el fiscal Patricio Ferrari solicitó que se dicte la prisión preventiva para la hija de Jorge Rial.
Como si no fuera suficiente, en las últimas horas se sumó una nueva acusación contra Morena Rial luego de que el boxeador Natán Bianco revelara que fue estafado por la joven.
"Me robó 2500 dólares en la cara literalmente”, que le pagó a la joven para que consiguiera la verificación de su cuenta de Instagram.
“Me dijo que tenía el contacto para conseguirlo pero que tenía un costo. Yo confié en ella porque era alguien de la televisión...Le pagué y me bloqueó de todos lados”, explicó Natán. “Ella vino físicamente con otra persona famosa que prefiero no nombrar y me cobró los 2500 dólares. Me dijo que tardaba unos días y apenas se fue del country, me bloqueó”, agregó Bianco que recuperó solo una parte del dinero robado.
El informe policial que complica a Morena Rial
En DDM, leyeron el informe que presentó el juez justificando su decisión de dicatar la prisión preventiva para Morena Rial y negar su pedido de domiciliaria.
“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó Martín Canfalaft.
“El segundo punto es el lugar de residencia, ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”, siguió sobre los requisitos que incumplió Morena Rial.
Además, Candalaft hizo hincapié en las contundentes razones que el fiscal esgrimió para que la joven no pueda salir de la cárce. “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”, dice el documento. "Sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legitimo para proceder de ese modo”, agregan.