¡Arrasó! Mauro Icardi le ganó a Wanda Nara en Italia

"Para los jueces, Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, tiene inversiones financieras significativa y es lo suficientemente capaz como para generar ingresos propios", detalla el fallo que podría ser apelado por la conductora.

Desde las Maldivas, la China Suárez y Mauro Icardi provocaron a Wanda Nara

Tras su paso por Japón, la pareja siguió con su recorrida y desembarcó en las Islas Maldivas.

Mauro Icardi y la China Suárez redoblaron la apuesta y eligieron uno de los destinos favoritos del futbolista mientras estaba casado con Wanda Nara.

Si bien Mauro y la China no han publicado imágenes ni videos de sus vacaciones, trascendió una filosa provocación hacia Wanda Nara desde las Maldivas.

china mauro hotel maldivas El hotel de lujo que eligieron Mauro Icardi y la China Suárez en las Maldivas.

La cuante de X "Lo Picante", reveló que Mauro Icardi llevó a la China Suárez al One & Only Reethi Rah, mismo hotel de lujo que ocupaba con Wanda Nara quien habría sido la encargada de organizar todos los detalles en cada uno de sus viajes románticos.