Mientras siguen disfrutando de su lujoso viaje por las Islas Maldivas la China Suárez y Mauro Icardi recibieron la mejor noticia en su batalla judicial contra Wanda Nara.
¡Arrasó! Mauro Icardi le ganó a Wanda Nara en Italia
Los explosivos detalles del triunfo millonario de Mauro Icardi en su batalla judicial contra Wanda Nara.
Según trascendió la justicia resolvió que Mauro Icardi no tendrá que darle a Wanda Nara la compensación económica de 250.000 euros que estaba pidiendo la rubia. Según explicaron en Puro Show, los jueces consideraron que Wanda no se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica que justifique el reclamo.
"Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, inversiones financieras significativas, es relativamente joven y cuenta con capacidad suficiente para generar ingresos propios”, señala el documento.
"Para los jueces, Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, tiene inversiones financieras significativa y es lo suficientemente capaz como para generar ingresos propios", detalla el fallo que podría ser apelado por la conductora.
Desde las Maldivas, la China Suárez y Mauro Icardi provocaron a Wanda Nara
Tras su paso por Japón, la pareja siguió con su recorrida y desembarcó en las Islas Maldivas.
Mauro Icardi y la China Suárez redoblaron la apuesta y eligieron uno de los destinos favoritos del futbolista mientras estaba casado con Wanda Nara.
Si bien Mauro y la China no han publicado imágenes ni videos de sus vacaciones, trascendió una filosa provocación hacia Wanda Nara desde las Maldivas.
La cuante de X "Lo Picante", reveló que Mauro Icardi llevó a la China Suárez al One & Only Reethi Rah, mismo hotel de lujo que ocupaba con Wanda Nara quien habría sido la encargada de organizar todos los detalles en cada uno de sus viajes románticos.