Laura Ubfal redobló las críticas contra Florencia Peña: "La gente..."

Lejos de dejarlo pasar, Florencia Peña hizo un feroz descargo contra la periodista que fue por más y redobló la apuesta defendiendo su opinión. “Muchísimas gracias, chicos. No les puede decir la cantidad de comentarios, es impresionante. Es prácticamente el 99 por ciento de la gente entendió todo”.

“Es lo único y es lo único que me calienta el corazón; que la gente entiende todo y más. Ustedes son muy inteligentes, saben de qué hablo, lo entienden y me deja muy tranquila”, cerró el tema Ubfal.

Florencia Peña le contestó a Laura Ubfal

"Escuchar de mí que alguien dice en la tele que yo estoy criando un incel me parece muy peligroso y de una irresponsabilidad enorme. Con lo que está pasando, acaban de matar tres pibas en menos de una semana. Tenemos el caso de Agostina que se podría haber hecho otra cosa, la Justicia que actúa para la mier… La policía que no entiende y... ¿Estamos hablando de mí?”, arrancó Florencia Peña indignada.

"Soy la madre que soy, no tengo que dar explicaciones. A nadie se le puede pasar por la cabeza que un niño de 8 años, que no adjetivó en ningún momento nada, hablando de una vivencia, con una inocencia, un niño criado por una mamá juzgada y criticada por ser una mina libre y honesta”, siguió ante las cámaras de Intrusos. “Entonces, imaginate como piensan mis hijos en casa, entienden cómo se respeta una mujer. Nadie pensó en ese video de una manera tan oscura. Es un bebé, un niño inocente, está siendo asediado hace 24 horas en la tele, es un niñito. Me da mucha tristeza”.

florencia peña ubfal La respuesta de Florencia Peña a Laura Ubfal.

“Es un niñito que en ningún momento se pone a pensar, 'che, qué atorranta esta mina, si mirá la madre que tiene'. No, y aparte... Mirá la madre, o sea, mis hijos saben cómo crecieron, con una madre libre crecieron, saben cómo respetan a las mujeres. Vos te pensás que mi hijo más grande alguna vez me dijo, eso no lo digas, eso no te lo pongas'”, agregó sobre la polémica interpretación de Laura Ubfal.