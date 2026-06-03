El conmovedor mensaje de la hija de la China Suárez tras quedarse sola en Turquía

hija china posteo El mensaje de la hija de la China Suárez a Benjamín Vicuña.

"Papá te amo mucho", se leía en el papel, acompañado de un dibujo de corazón y una carita sonriente dejando en evidencia la emoción y felicidad de la pequeña por estar junto a su padre tras más de dos meses distanciados.

¿Benjamín Vicuña enojado por el viaje de la China Suárez a Japón?

Vicuña rompió el silencio en medio de las repercusiones por el viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Japón, sin la compañía de los hijos de la actriz.

En Intrusos aseguraron que este viaje no le habría caído nada bien a Benjamín Vicuña, padre de Amancio y Magnolia. “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la están en Japón, está candente la cosa”, dijo Paula Varela.

Ahora, Benjamín Vicuña habló de los rumores tras más de dos meses sin encontrarse con sus hijos.“No me gusta tener que salir a aclarar esto porque eso sí se transforma en una gran noticia. Pero yo hablo con mis hijos, ellos están bien, pronto van a estar acá conmigo en Buenos Aires, que me llena de ilusión y el resto es que no me gusta cuando ellos son noticia”, arrancó en el ciclo Desinteligencia Artificial.

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“Me banco yo ser noticia, lo bueno y lo malo. Mis estrenos, lo laboral, incluso lo personal, pero esto que me pasó en este último año, que mis hijos sean noticia o material para un programa, es algo que debemos pensar”, cerró cansado de la situación.