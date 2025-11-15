La prohibición de Mauro Icardi a la China Suárez: "Se lo dije desde el primer día"

“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.

Los planes de la China Suárez y Mauro Icardi

Aprovechando el look de estilo nupcial de la China Suárez, Mario Pergolini fue por todo y preguntó por los planes a futuro de la pareja, hoy instalada en Turquía.

"¿Se van a casar?", arrancó Mario a lo que Mauro Icardi sorprendió al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo, lanzando una posible fecha de casamiento.

La China Suárez hizo enojar a Wanda Nara

La China Suárez publicó un ivdeo mostrando en detalle la cartera Birkin que Mauro Icardi le regaló por su futuro aniversario y Wanda Nara estalló.

"Podré tener un novio más generoso y lindo? Casi un año ya... Te amo", escribió la China Suárez. "Casi doce meses ya", agregó especificando la fecha.

china suarez cartera hermes La China Suárez mostró su regalo y Wanda Nara le dijo de todo.

Wanda Nara salió con los tapones de punta, esta vez con un feroz mensaje en su cuenta de X apuntando contra la pareja por sus actitudes.

"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.