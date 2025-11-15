Las redes sociales estallaron tras la entrevista de Mauro Icardi y la China Suárez con Mario Pergolini en Otro Día Perdido donde hablaron como nunca antes de su romance.
La prohibición de Mauro Icardi a la China Suárez: "Se lo dije desde el primer día"
Mauro Icardi habló sin pelos en la lengua y reveló cuál fue el pedido estricto que le hizo a la China Suárez. Los detalles
De lo más relajados, la China Suárez y Mauro Icardi se mostraron más enamorados que nunca revelando intimidades de su día a día y hasta reclamos en la pareja.
Fue el mismo Mauro Icardi quien reconoció sus celos por las escenas subidas de tono que protagoniza la China Suárez en su serie La Hija de la Bastarda. “Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia.
“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.
Los planes de la China Suárez y Mauro Icardi
Aprovechando el look de estilo nupcial de la China Suárez, Mario Pergolini fue por todo y preguntó por los planes a futuro de la pareja, hoy instalada en Turquía.
"¿Se van a casar?", arrancó Mario a lo que Mauro Icardi sorprendió al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo, lanzando una posible fecha de casamiento.
La China Suárez hizo enojar a Wanda Nara
La China Suárez publicó un ivdeo mostrando en detalle la cartera Birkin que Mauro Icardi le regaló por su futuro aniversario y Wanda Nara estalló.
"Podré tener un novio más generoso y lindo? Casi un año ya... Te amo", escribió la China Suárez. "Casi doce meses ya", agregó especificando la fecha.
Wanda Nara salió con los tapones de punta, esta vez con un feroz mensaje en su cuenta de X apuntando contra la pareja por sus actitudes.
"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.