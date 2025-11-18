¡Bombazo! ¿Susana Giménez le soltó la mano a Wanda Nara?

“Susana le respondió que ese fin de semana tenía que recibir a los que le cortan el pasto y que debía estar ahí”, siguió sobre la decisión de la diva quien se ha mostrado muy cercana a Wanda Nara en otras ocasiones.

Wanda Nara furiosa tras el último regalo de Icardi a la China Suárez

Días antes de la llegada de la China Suárez al paós, Wanda Nara la destrozó luego de que subiera un video presumiendo la exclusiva cartera Hermes que Mauro Icardi le obsequió por su aniversario.

Una vez más, Wanda Nara no tardó en reaccionar y explotó como nunca contra la China Suárez y Mauro Icardi a través de un furioso tuit. "Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.

Además, Wanda Nara acusó a la China Suárez de competir y arruinar el cumpleaños de su hija. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo . “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, agregó indignada.