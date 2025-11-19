Tras revolucionar los portales y paralizar las redes con sus entrevistas en televisión,Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a Turquía.
La China Suárez y Mauro Icardi se fueron de Argentina: ¿solos?
Explosión en las redes sociales por las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi en el aeropuerto de Ezeiza. Los detalles
Luego de una semana llena de apariciones públicas, Mauro Icardi y la China Suárez fueron vistos en el aeropuerto de Ezeiza antes de embarcar.
A diferencia de otras oportunidades, Mauro y la China dejaron el jet privado de lado y viajaron en un avión de línea. Además, llamó la atención la ausencia de sus hijos.
Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a Estambul solos y sin la compañía de Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, quienes se quedaron con su padre Benjamín Vicuña.
La confesión de Mauro Icardi sobre el trabajo de la China Suárez
El viernes por la noche, Mauro Icardi y la China Suárez visitaron el programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, donde hablaron como nunca antes de su romance.
La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron más enamorados que nunca revelando intimidades de su día a día y hasta confimando su apasionado encuentro en un hotel de París, confirmando la versión de Wanda Nara.
Además, Mauro Icardi habló sin pelos en la lengua reconociendo sus celos por las escenas de alto voltaje que protagoniza la China Suárez en su serie La Hija de la Bastarda.
“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia.
“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.