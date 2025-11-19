La China Suárez y Mauro Icardi se fueron de Argentina: ¿solos?

mauro china ezeiza La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a Estambul solos y sin la compañía de Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña, quienes se quedaron con su padre Benjamín Vicuña.

La confesión de Mauro Icardi sobre el trabajo de la China Suárez

El viernes por la noche, Mauro Icardi y la China Suárez visitaron el programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, donde hablaron como nunca antes de su romance.

La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron más enamorados que nunca revelando intimidades de su día a día y hasta confimando su apasionado encuentro en un hotel de París, confirmando la versión de Wanda Nara.

Además, Mauro Icardi habló sin pelos en la lengua reconociendo sus celos por las escenas de alto voltaje que protagoniza la China Suárez en su serie La Hija de la Bastarda.

china suarez mauro pergolini Mauro Icardi y la China Suárez hablaron de todo con Mario Pergolini.

“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia.

“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.