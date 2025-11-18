Pampita sin filtros sobre el enfrentamiento de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Por último, Pampita habló de la posibilidad de reunirse con la China. e mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre. Vi la nota con Pergolini, pero no me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio", sentenció.

La reacción de Pampita luego de que la China Suárez la dejara de seguir en Instagram

Pampita rompió el silencio luego de la polémica actitud de la China Suárez en sus redes. "No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras, por lo menos de mi parte el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo", dijo

"Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará", siguió Pampita en Intrusos quien además se refirió a su nuevo rol como embajadora de Carolina Herrera que habría generado celos en Eugenia Suárez.

pampita carolina herrera Pampita habló de los rumores sobre los "celos" de la China Suárez.

"No creo, trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte", agregó tratando de apaciguar las aguas.