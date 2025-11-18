El feroz comentario de Sabrina Rojas contra Benjamín Vicuña: "No olvidemos que..."

“Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa. Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente” lo defendió. “Pero no es tan santo”, cerró contundente.

La angustia de Benjamín Vicuña por las confesiones de la China Suárez

Benjamín Vicuña habló con el notero de SQP y no pudo ocultar su incomodidad luego de las entrevistas de la China Suárez con Moria Casán y Mario Pergolini.

"La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", arrancó.

vicuña china Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez.

"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", siguio por la exposición pública que hiz la China Suárez de su situación.