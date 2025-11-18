La angustia de Benjamín Vicuña tras las confesiones de la China Suárez: "Ya estaría bueno"

vicuña china Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez.

"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", siguio por la exposición pública que hiz la China Suárez de su situación.

La China Suárez acusó a Benjamín Vicuña de filtrar información

Días antes, la China Suárez le respondió a sus detractores a través de su cuenta de X y aprovechó para lanzar una feroz acusación contra Benjamín Vicuña.

china contra vicuña La China Suárez disparó contra Benjamín Vicuña.

"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, escribió un usuario a lo que la China Suárez respondió apuntando contra Benjamín Vicuña.“De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, disparó.