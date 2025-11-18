Benjamín Vicuña rompió el silencio luego de las fuertes declaraciones de la China Suárez con Moria Casán y Mario Pergolini, en la que también participó Mauro Icardi.
La angustia de Benjamín Vicuña tras las confesiones de la China Suárez: "Ya estaría bueno"
La impactante respuesta de Benjammín Vicuña tras los dichos de la China Suárez en televisión. Todos los detalles
Además de hablar de su intenso romance con Icardi, la China Suárez lanzó varias indirectas a Benjamín Vicuña confesando que estaba "bajo tierra" en esa relación.
Ahora, Benjamín Vicuña habló con el notero de SQP y no pudo ocultar su incomodidad. "La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", arrancó.
"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", siguio por la exposición pública que hiz la China Suárez de su situación.
La China Suárez acusó a Benjamín Vicuña de filtrar información
Días antes, la China Suárez le respondió a sus detractores a través de su cuenta de X y aprovechó para lanzar una feroz acusación contra Benjamín Vicuña.
"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, escribió un usuario a lo que la China Suárez respondió apuntando contra Benjamín Vicuña.“De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, disparó.