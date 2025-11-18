El escandaloso gesto de la China Suárez con Yanina Latorre en el programa de Mario Pergolini

Según explicó Yanina Latorre, el camarín está decorado con fotografías de los famosos que han visitado el programa y las únicas dos imágenes que faltaban cuando salió la China eran la de ella misma y la del famoso you tuber Martín Cirio. "Eso nos da más importancia y más peso", exclamó la conductora en SQP.

Yanina Latorre reveló la verdad detrás del video de la China Suárez con las hijas de Wanda Nara

Las redes sociales estallaron con un video de Mauro Icardi y la China Suárez de compras con Francesca e Isabella en un reconocido shopping y Yanina Latorre los destrozó.

Tras más de cinco meses distanciados, Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y el jueves por la tarde las llevó al shopping en compañía de la China Suárez y con la presencia de cámaras y periodistas.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre fue por todo y fue letal con la actitud de la pareja. "Fueron al shopping a que los siga un notero... La China agarró de las manos a las chicas y se mostró con ellas porque ellos no pueden subir imágenes a las redes", arrancó en Sálvese Quien Pueda.

mauro china hijas shopping Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez tras su visita al shopping.

"Tenían que mostrarle al mundo que la China se lleva bien con las chicas. ¿No querían tiempo de calidad?", siguió a lo que Ximena Capristo agregó que Mauro Icardi y la China Suárez incluso llamaron a los medios para avisar que estarían en un conocido negocio de indumentaria para adolescentes."Le avisaron a los medios que ellos iban a buscar ropa", lanzó la panelista dejando impactados a sus compañeros.