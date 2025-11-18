Qué información posee la China Suárez que preocupa a Benjamín Vicuña: "Tiene miedo"

“Esto es todo opinión, porque sí yo una vez escuché un audio en el que ella lo amenaza que va a contar cosas de él, que acá un poco lo contó (en el posteo), cosas que a nadie le constaba”, agregó sobre el descargo de Instagram en el que la China Suárez habló de las supuestas adicciones de Benjamín Vicuña.

La reacción de Benjamín Vicuña a las declaraciones de la China Suárez sobre su relación

En sus entrevistas con Mario Pergolini y Moria Casán, China Suárez lanzó varias indirectas a Benjamín Vicuña confesando que estaba "bajo tierra" en esa relación y el actor se mostró de lo más consternado.

"La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", arrancó.

vicuña china Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez.

"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", siguio por la exposición pública que hiz la China Suárez de su situación.