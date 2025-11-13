Qué dijo Pampita sobre el escándalo de la China Suárez con Luzu y Olga

pampita china suarez streaming Pampita habló de la polémica de la China Suárez con los streaming.

A pesar de esto, Pampita Carolina Ardohain aseguró que jamás canceló una entrevista a pesar de los escándalos que han pasado en su vida. “Yo nunca me bajé de una nota a horas de que se transmita, pero podría pasar si siento que me van a fallar en algo que pedí, porque prefiero no exponerme”, cerró.

¿Qué pasó entre la China Suárez y Pampita?

De forma inesperada, la China Suárez dejó de seguir a Pampita en su cuenta de Instagram pero no así la modelo, quien sigue formando parte de los seguidores de la novia de Mauro Icardi.

Al ser consultada por la contundente decisión de la China, Pampita se mostró de lo más sorprendida. "No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras, por lo menos de mi parte el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo", dijo Pampita.

"Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará", siguió Pampita en Intrusos quien además se refirió a las versiones que aseguran que la China Suárez estaría celosa luego de que Carolina Herrera eligiera a Carolina como embajadora de la marca en Argentina.

"No creo, trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte", agregó tratando de apaciguar las aguas.