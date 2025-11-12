Wanda Nara rompió el silencio sobre su pelea con La Joaqui

joaqui wanda nara El comentario de La Joaqui que enfureció a Wanda Nara.

En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino sobre el accionar de Wanda.

Qué dijo Wanda Nara de su supuesta pelea con La Joaqui

Si bien no habló con los periodistas, Wanda Nara salió con los tapones de punta y desmintió los rumores a través de un posteo en su cuenta de X.

Filosa y contundente, Wanda Nara reposteó la nota y escribió "fake" (falso), sin dar más detalles ni ahondar en la situación que se habría provocado por los mensajes de la top a Enzo Fernández.

wanda joaqui Wanda Nara habló de los rumores sobre la Joaqui.

En Intrusos Paula Varela aseguró que La Joaqui habría visto los mensajes que Wanda Nara le envió a Enzó Fernández. "Le tiró en cara lo de Enzo Fernández a Wanda Nara", explicó.