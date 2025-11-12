Luego de que salieran a la luz fuertes rumores sobre una inesperada pelea de Wanda Nara y La Joaqui en Masterchef Celebrity, la conductora rompió el silencio.
Wanda Nara rompió el silencio sobre su pelea con La Joaqui
Sin pelos en la lengua, Wanda Nara se refirió a las escandalosas versiones sobre su cruce con La Joaqui. Todos los detalles
El martes por la tarde en Intrusos revelaron que La Joaqui habría defendido a Valentina Cervantes luego de un picante comentario de Wanda Nara.
Durante el programa de despedida de Valentina Cervantes, Wanda Nara se habría puesto como protagonista, hablando de su vida como botinera lo que no le cayó bien a La Joaqui."Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando", en SQP.
En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino sobre el accionar de Wanda.
Qué dijo Wanda Nara de su supuesta pelea con La Joaqui
Si bien no habló con los periodistas, Wanda Nara salió con los tapones de punta y desmintió los rumores a través de un posteo en su cuenta de X.
Filosa y contundente, Wanda Nara reposteó la nota y escribió "fake" (falso), sin dar más detalles ni ahondar en la situación que se habría provocado por los mensajes de la top a Enzo Fernández.
En Intrusos Paula Varela aseguró que La Joaqui habría visto los mensajes que Wanda Nara le envió a Enzó Fernández. "Le tiró en cara lo de Enzo Fernández a Wanda Nara", explicó.