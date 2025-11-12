El escandaloso mensaje privado que le mandó la China Suárez a Yanina Latorre

yanina respuesta china suarez sqp.avif Yanina Latorre destrozó a la China Suárez por su actitud con Diego Leuco.

“Igual una lanza a su favor, no tiene obligación de darnos explicaciones",lanzó Majo Martino. “Entonces que no me escriba por privado y me diga ‘vieja cornuda e inútil’”, redobló Yanina sorprendiendo con su revelación.“Yo no le dije una enana put... Que no me diga esas cosas, no se banca sus propias elecciones”, cerró.

Yanina Latorre reveló los planes de la China Suárez

Días antes, Yanina Latorre confirmó el plan de la China Suárez para tener la vida de Wanda Nara y dio detalles del objetivo final que tendría la actriz. "La China quería ser botinera, la China quería ser Wanda porque no quiere quedarse en Estambul, a ella no le gusta vivir ahí", arrancó la conductora en SQP.

"Ella quiere ir a Milán, que ahí es bárbaro y por eso filtra todo esto para que a él tenga una oferta en Italia", siguió terminando su descargo con un filoso consejo para la China. Esto es un consejo de botinera vieja a botinera joven que lo agarró ya casi en desuso. Tenés que ayudar a que el pibe haga dieta, que entrene todos los días", agregó luego de la polémica que generaron los viajes de la China Suárez y Mauro Icardi a Milán y Madrid.