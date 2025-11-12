Escándalo por la foto de Wanda Nara con Jhonny Depp: "Están furiosos"

"La que está re caliente con esta foto es Verónica Lozano porque quedó en segundo plano porque ella sube la foto en plena nota de ella con Johnny, como si ella fuese más que Verónica, estaba súper enojada", agregó Karina Iavícoli. "Después Wanda archiva la foto porque sabía que se venía todo el quilombo y le iban a tirar de los pelitos", finalizó la panelista.

Wanda Nara y La Joaqui a los gritos en Masterchef

Según explicaron en Intrusos, La Joaqui defendió a Valentina Cervantes luego de un comentario de Wanda Nara y explotó todo en las grabaciones de Masterchef Celebrity.

"En el momento que se graba la despedida, La Joaqui, que estaba en el balcón, ve y escucha cómo Wanda empieza a despedir a Valu Cervantes, que por supuesto esto sí lo vamos a ver, que le dice 'ay querida, queridísima, yo pasé por lo tuyo, te entiendo, dejar a la familia' y se pone en ese rol de mártir, de mujer de jugador", arrancó Paula Varela.

wanda la joaqui pelea La pelea de Wanda y La Joaqui en Masterchef.

"Y cuando bajan, Joaqui tira 'sí, la está despidiendo pero...', o algo así como no me supieron decir porque en el momento se empieza a armar el quilombo, pero le tiró en cara lo de Enzo Fernández a Wanda Nara", agregó sobre la letal actitud de La Joaqui con la rubia.

Además aseguran que La Joaqui habría visto los mensajes que Wanda Nara le envió a Enzo Fernández. "Bueno, la cuestión es que cuando le dice eso, lo que me dicen es que realmente Wanda se descoloca porque estaban como en un momento emotivo y no se la vio venir", cerró.