¡Se supo! Qué le gritó La Joaqui a Wanda Nara en plena pelea

En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino sobre el accionar de Wanda.

Los motivos de la peela entre Wanda Nara y La Joaqui

En Intrusos Paula Varela aseguró que La Joaqui habría visto los mensajes que Wanda Nara le envió a Enzó Fernández. "Le tiró en cara lo de Enzo Fernández a Wanda Nara", agregó sobre la letal actitud de La Joaqui con la rubia.

"Bueno, la cuestión es que cuando le dice eso, lo que me dicen es que realmente Wanda se descoloca porque estaban como en un momento emotivo y no se la vio venir", cerró sobre la reacción de la conductora.