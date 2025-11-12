Luego de que se conociera la inesperada pelea de Wanda Nara y La Joaqui en Masterchef Celebrity, salieron a la luz explosivos detalles sobre el cruce que paralizó Masterchef Celebrity.
¡Se supo! Qué le gritó La Joaqui a Wanda Nara en plena pelea
Yanina Latorre reveló el comentario de la Joaqui que hizo estallar a Wanda Nara y explotó la polémica. Todos los detalles
En Inrusos revelaron que La Joaqui habría defendido a Valentina Cervantes luego de un picante comentario de Wanda Nara y ahora en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló qué se dijeron.
Según explicaron la conductora y Majo Martino, durante el programa de despedida de Valu Cervantes, Wanda Nara comenzó a comparar su propia situación con la de Valu Cervantes. "Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando", explicaron.
En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino sobre el accionar de Wanda.
Los motivos de la peela entre Wanda Nara y La Joaqui
En Intrusos Paula Varela aseguró que La Joaqui habría visto los mensajes que Wanda Nara le envió a Enzó Fernández. "Le tiró en cara lo de Enzo Fernández a Wanda Nara", agregó sobre la letal actitud de La Joaqui con la rubia.
"Bueno, la cuestión es que cuando le dice eso, lo que me dicen es que realmente Wanda se descoloca porque estaban como en un momento emotivo y no se la vio venir", cerró sobre la reacción de la conductora.