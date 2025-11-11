Escandalosa pelea entre Wanda Nara y La Joaqui: a los gritos

Según explicó la periodista, La Joaqui habría visto los mensajes que Wanda Nara le envió a Enzo Fernández. "Bueno, la cuestión es que cuando le dice eso, lo que me dicen es que realmente Wanda se descoloca porque estaban como en un momento emotivo y no se la vio venir", cerró sobre la reacción de la conductira.

Qué pasó entre Wanda Nara y Valu Cervantes

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre destapó la mala relación que tienen Wanda Nara y Valu Cervantes y dejó a todos en shock con el motivo de la disputa.

La conductora aseguró que Wanda Nara le mandó un mensaje a Enzo Fernández y Valu Cervantes no dudó en contárselo a todas sus amigas y mujeres de otros futbolistas.

wanda milanesa valu cervantes La feroz interna entre Wanda Nara y Valu Cervantes.

"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina.

“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.