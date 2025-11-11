Escandalosa pelea entre Wanda Nara y La Joaqui: a los gritos

Luego de que se conociera la interna secreta entre Wanda Nara y Valentina Cervantes, salió a la luz un incómodo momento que vivió la conductora con La Joaqui en Masterchef Celebrity.
Según explicaron en Intrusos, La Joaqui defendió a Valentina Cervantes luego de un comentario de Wanda Nara y explotó todo en las grabaciones. "En el momento que se graba la despedida, La Joaqui, que estaba en el balcón, ve y escucha cómo Wanda empieza a despedir a Valu Cervantes, que por supuesto esto sí lo vamos a ver, que le dice 'ay querida, queridísima, yo pasé por lo tuyo, te entiendo, dejar a la familia' y se pone en ese rol de mártir, de mujer de jugador", arrancó Paula Varela.
"Y cuando bajan, Joaqui tira 'sí, la está despidiendo pero...', o algo así como no me supieron decir porque en el momento se empieza a armar el quilombo, pero le tiró en cara lo de Enzo Fernández a Wanda Nara", agregó sobre la letal actitud de La Joaqui con la rubia.
Según explicó la periodista, La Joaqui habría visto los mensajes que Wanda Nara le envió a Enzo Fernández. "Bueno, la cuestión es que cuando le dice eso, lo que me dicen es que realmente Wanda se descoloca porque estaban como en un momento emotivo y no se la vio venir", cerró sobre la reacción de la conductira.
Qué pasó entre Wanda Nara y Valu Cervantes
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre destapó la mala relación que tienen Wanda Nara y Valu Cervantes y dejó a todos en shock con el motivo de la disputa.
La conductora aseguró que Wanda Nara le mandó un mensaje a Enzo Fernández y Valu Cervantes no dudó en contárselo a todas sus amigas y mujeres de otros futbolistas.
"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina.
“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.