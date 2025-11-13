¡Bombazo! La China Suárez hablará en televisión: ¿qué programa eligió?

Fue Yanina Latorre quien reveló el bombazo confirmando que la China Suárez visitará el programa de Mario Pergolini y grabaría el programa el viernes por la tarde. "¿Dónde piensan que va a hablar? Este viernes, La China va a estar con Mario Pergolini. Creo que lo van a grabar el mismo viernes a la tarde. Lo llamaron a Mario, se lo ofrecieron y aceptó. Le pareció un notón. Para mí es un notón. No le pusieron condicionamientos”, lanzó Yanina.

La China Suárez enfureció a Wanda Nara

El lunes por la mañana, la China Súarez y Mauro Icardi arribaron a Buenos Aires acompañados por los hijos de la actriz, Amancio y Magnolia Vicuña.

Minutos despúes de su llegada, la China Suárez no dudó en provocar a Wanda Nara subiendo una foto desde la "casa de los sueños" junto a un emoji de corazón.

china suarez casa de los sueños La China Suárez mostró la casa de los sueños de Wanda Nara.

Como si no fuera suficiente, días antes, la China Suárez fue por todo publicando un video mostrando la costosísima cartera Birkin que Mauro Icardi le dio por su aniversario generando el enojo de Wanda.

Una vez más, Wanda Nara usó su cuenta de X para expresar su indignación apuntando sin anestesia contra Mauro Icardi y la China Suárez.

"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", escribió Wanda Nara en su cuenta de X.