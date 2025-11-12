La China Suárez llegó a la Argentina y protagonizó un nuevo escándalo luego de cancelar la entrevista que tenía programada con Diego Leuco en Luzu.
La China Suárez acusó a Benjamín Vicuña de filtrar información: qué dijo
La China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña y publucó un mensaje de lo más comprometedor. Todos los detalles
Segú trascendió, la China Suárez lanzó una serie de exigencias que incluían la presencia de Nico Occhiato en el piso y causó la indignación del equipo de Luzu y sus fanáticos.
En medio de todas las repercusiones que generó su accionar, la China Suárez le respondió a sus detractores a través de su cuenta de X y aprovechó para lanzar una feroz acusación contra Benjamín Vicuña.
"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, escribió un usuario a lo que la China Suárez respondió apuntando contra Benjamín Vicuña.“De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, disparó.
La China Suárez provocó a Wanda Nara
El lunes por la mañana, la China Súarez y Mauro Icardi arribaron a Buenos Aires acompañados por los hijos de la actriz, Amancio y Magnolia Vicuña.
Minutos despúes de su llegada, la China Suárez no dudó en provocar a Wanda Nara subiendo una foto desde la "casa de los sueños" junto a un emoji de corazón.
Además durante el fin de semana, la China Suárez subió un video mostrando la cartera Birkin que Mauro Icardi le obsequió por su aniversario y Wanda Nara le dijo de todo.
"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", escribió Wanda Nara en su cuenta de X.