La China Suárez acusó a Benjamín Vicuña de filtrar información: qué dijo

china contra vicuña La China Suárez disparó contra Benjamín Vicuña.

"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, escribió un usuario a lo que la China Suárez respondió apuntando contra Benjamín Vicuña.“De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, disparó.

La China Suárez provocó a Wanda Nara

El lunes por la mañana, la China Súarez y Mauro Icardi arribaron a Buenos Aires acompañados por los hijos de la actriz, Amancio y Magnolia Vicuña.

Minutos despúes de su llegada, la China Suárez no dudó en provocar a Wanda Nara subiendo una foto desde la "casa de los sueños" junto a un emoji de corazón.

china suarez casa de los sueños La foto de la China Suárez que enfurecerá a Wanda Nara.

Además durante el fin de semana, la China Suárez subió un video mostrando la cartera Birkin que Mauro Icardi le obsequió por su aniversario y Wanda Nara le dijo de todo.

"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", escribió Wanda Nara en su cuenta de X.