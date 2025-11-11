La primera provocación de la China Suárez a Wanda Nara en Argentina

china suarez casa de los sueños La foto de la China Suárez que enfurecerá a Wanda Nara.

Además durante el fin de semana, la China Suárez subió un video mostrando la cartera Birkin que Mauro Icardi le obsequió por su aniversario y Wanda Nara le dijo de todo.

Los planes de la China Suárez y Mauro Icardi

Yanina Latorre fue por más y reveló el plan de la China Suárez para lograr la vida de Wanda Nara. "La China quería ser botinera, la China quería ser Wanda porque no quiere quedarse en Estambul, a ella no le gusta vivir ahí", arrancó la conductora en Sálvese Quien Pueda.

"Ella quiere ir a Milán, que ahí es bárbaro y por eso filtra todo esto para que a él tenga una oferta en Italia", siguió terminando su descargo con un filoso consejo para la China. Esto es un consejo de botinera vieja a botinera joven que lo agarró ya casi en desuso. Tenés que ayudar a que el pibe haga dieta, que entrene todos los días".

Wanda Nara liquidó a la China Suárez

Wanda Nara volvió a estallar contra la China Suárez luego del que la actriz publicara un nuevo video presumiendo la costosa cartera Birkin que Mauro Icadi le dio por su aniversario.

"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", escribió Wanda Nara en su cuenta de X.