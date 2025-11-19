Wanda Nara se mostró en microbikini colaless tras la partida de Icardi y la China Suárez

Wanda Nara volvió a encender las redes sociales al rojo vivo tras la partida de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, luego de una semana en Argentina.
Mientras siguen las repercusiones por las declaraciones de la China Suárez y Mauro Icardi en televisión, Wanda Nara siguió con su indiferencia y sorprendió con el álbum de fotos que publicó.
Lejos de contestarle a la China y a Mauro quienes confirmaron su apasionado encuentro en París, Wanda Nara mostró cómo fue su mes de octubre, aprovechando la oportunidad para presumir su lomazo.
Entra las fotos que eligió, Wanda Nara se la jugó con una donde se la ve disfrutando de la pileta resaltando su figura con una microbikini colaless color fucsia, imposible de pasar desapercibida.
Qué dijo la China Suárez sobre Wanda Nara
Sin pelos en la lengua, la China Suárez habló con Moria Casán de su polémica historia de amor con Mauro Icardi y hasta se refirió a la famosa "pelea" que tuvo con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante.
“Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre el reencuentro con Icardi.
Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.
“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.