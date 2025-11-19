Wanda Nara se mostró en microbikini colaless tras la partida de Icardi y la China Suárez

wanda nara bikini fucsia Wanda Nara lució la bikini más atrevida.

Entra las fotos que eligió, Wanda Nara se la jugó con una donde se la ve disfrutando de la pileta resaltando su figura con una microbikini colaless color fucsia, imposible de pasar desapercibida.

Qué dijo la China Suárez sobre Wanda Nara

Sin pelos en la lengua, la China Suárez habló con Moria Casán de su polémica historia de amor con Mauro Icardi y hasta se refirió a la famosa "pelea" que tuvo con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante.

“Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre el reencuentro con Icardi.

china suarez video novios La China Suárez recordó su pelea con Wanda Nara.

Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.

“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.