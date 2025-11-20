Luciana Salazar llevó bikini taparrabos a sus 45 años y paralizó la red

luciana salazar taparrabos Luciana Salazar lució la microbikini más reveladora.

Sin tapujos, la flamante embajadora de la plataforma de contenido para adultos Divas Play, enloqueció a sus seguidores eligiendo un taparrabos ultra pequeño color negro con detalles metalizados imposible de pasar desapercibido.

Luciana Salazar no llega a fin de mes

Semanas antes, Luciana Salazar habló de su situación económica en medio de su batalla judicial contra Martín Redrado a quien acusa de no pagarle el dinero acordado para su hija Matilda.

"Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”, arrancó Luciana Salazar en Puro Show sobre las deudas de Redrado.

luciana salazar martin redrado.jpg Luciana Salazar desolada por su situación económica: "Me cuesta muchísimo".

"El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”, siguió.

De lo más angustiada, Luciana Salazar incluso reconoció que tiene dificultades para pagar todos sus gastos. “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”, dijo.