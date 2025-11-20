¡Bombazo! La foto que confirma cuándo comenzó la relación de Icardi y la China Suárez: "Antes de..."

juariu china mauro Juariu mandó al frente a Mauro Icardi por sus likes a la China Suárez.

Juriu descubrió que los likes de Mauro Icardi a fotos de la China Suárez iniciaron en 2019, antes del Wandagate. "Ya venía desde el 2019 buscando Icardi o likeando descaradamente”, lanzó Juariu. “Se ve que siempre ante la crisis Mauro iba a likear a la China”, redobló.

Mauro Icardi celoso de la China Suárez

En su entrevista con Mario Pergolini, Mauro Icardi habló sin pudor de los celos que le provocaron las atrevidas escenas que protagoniza la China Suárez en "La hija del fuego, la venganza de la bastarda", su nueva serie.

“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.

china suarez mauro pergolini

Aprovechando la visita, Mario Pergolini no dudó en consultar por los planes de la pareja. "¿Se van a casar?", arrancó Mario a lo que Mauro Icardi sorprendió al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo.