La China Suárez reveló qué parte de su cuerpo enloqueció a Mauro Icardi

Además, la China Suárez mandó al frente a Mauro Icardi contando que el futbolista fue quien dio el primer paso. "Esa boquita", me escribió por privado contró la actriz quien explicó que el jugador está obsesionado con sus labios.

El reclamo de Mauro Icardi a la China Suárez

En su entrevista con Mario Pergolini, Mauro Icardi admitió que sintió celos luego de ver algunos capítulos de la serie La Hija del Fuego, que protagoniza la China Suárez.

“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia.

china suarez mauro pergolini Mauro Icardi celoso de la China Suárez.

“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.

Además, la China Suárez y Mauro Icardi hablaron del futuro de la pareja. "¿Se van a casar?", arrancó Mario a lo que Mauro Icardi sorprendió al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo, lanzando una posible fecha de casamiento.