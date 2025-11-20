Trataron de robar la casa de Valeria Mazza con su hija adentro

TAINA GRAVIER CORPIÑO COQUETTE.jpg Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza, ahuyentó los ladrones a los gritos.

Acompañada por una amiga, Taína se percató de la situación y junto a los empleados que estaban trabajando llamó al 911 de forma inmediata logrando que se fueran de la propiedad.

Alejandro Gravier reveló cómo fue el robo a su casa

En comunicación con Desayuno Americano, Alejandro Gravier habló desde España y explicó cómo fueron los hechos. "Está todo bien. No pasó a mayores gracias a Dios. La realidad es que en mi casa siempre hay alguien y cuando se dieron cuenta de eso, se fueron", explicó Gravier quien confirmó que no puedieron entrar a la casa.

Asimismo, confirmó que "no llegaron a entrar a la casa", y que "no se llevaron ni sacaron nada". E inmediatamente reflexionó: "Espero que esto sirva para unirnos entre todos y que estas cosas no solo no nos pasen a nosotros, sino que a nadie. Agradezco la difusión justamente para eso, para que sirva, porque estas cosas no deberían pasar".

En cuanto al estado emocional de Taína Gravier, el empresario aseguró que está bien. "Es una persona bastante sólida por lo que demuestra. Obvio que se asustó, pero por suerte pudo reaccionar", aseguró.

Según trascendió, en la corrida, los delincuentes dejaron la mochila en la entrada de la casa pero alcanzaron a llevarse algunos perfumes antes de escapar y la policía esta analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.