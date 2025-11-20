Un joven de 18 años fue golpeado por un grupo de rugbiers: "Yo solo pensaba que me iban a matar"

policia de mendoza.jpeg La golpiza de 7 rugbiers cordobeses a un joven de 18 años ocurrió el 27 de octubre pasado en Chacras de Coria. Imagen ilustrativa.

El joven indicó que estuvieron hablando de varios temas, incluso de las fiestas electrónicas que se realizan en Córdoba debido a que Agustín también es DJ. "La charla era con buena onda, sin ningún tipo de problemas", afirmó, hasta que algo cambió.

Los cordobeses hablaron de rugby, pero Agustín les dijo que era un tema que no le generaba interés, ya que no practica ese deporte. Esto molestó a los chicos de su misma edad -entre 18 y 19- y la charla mutó a un tono violento.

La charla con rugbiers que terminó en una golpiza en Chacras de Coria

"Me rompieron el labio, la cabeza y el tímpano derecho. Se me disminuyó la audición bastante y me perjudica porque quería estudiar producción musical", detalló Agustín.

El médico le dijo que existe una posibilidad que el oído se sane solo, pero nada de eso pasó hasta el momento, ya que los estudios muestran que sigue en las mismas condiciones que la noche de la golpiza.

La víctima cumplió 19 años el 30 de septiembre, 3 días después del ataque de los rugbiers en el boliche. "Estaban tomando mucho, estaban re escabio en el boliche, y como no me interesaba hablar de rugby se empezaron a poner violentos, se alteraron", relató.

rugbiers golpiza chacras de coria Agustín 2 Tras la golpiza de los rugbiers, Agustín sufrió cortes en la cabeza, en el labio y le reventaron el tímpano. Foto: Gentileza

"Me agarraron entre 2. Al tratar de separarme me rajaron la remera, me pegaron en la boca y me provocaron un corte. En ese momento un patovica me agarró del cuello, y me sacó del boliche solo a mi, a mis amigos no", recordó Agustín.

Cuando estaba fuera, se revisó la remera que la tenía rota y la boca, ya que se dio cuenta que le salía sangre por un corte que tenía como consecuencia de una piña que le dieron.

Indicó que eran unos 7 rugbiers quienes lo atacaron. "Tres de ellos también fueron sacados por los patovicas, y me golpearon".

Agustín sostuvo que 2 de ellos lo empujaron contra una reja y le provocaron un corte en el cuero cabelludo. "En ese momento estaba en shock, pero me quedé parado con las manos en los bolsillos. Hicieron una ronda a mi alrededor. Uno de ellos me tocó la herida de la cabeza y ahí le pegué", expresó.

Parte de este hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del boliche:

Embed - La golpiza de los rugbiers cordobeses a un joven de 18 años en Chacras de Coria quedó grabado

Según su relato, esa era la reacción que esperaban los rugbiers para continuar con la golpiza. Y así fue: "Me cagaron a piñas, me tiraron al piso y me pegaron por todos lados. Desde que estábamos adentro del boliche cuando me pegaron me di cuenta que lo hicieron para matarme. Afuera los golpes fueron todas piñas en la cabeza. Yo pensaba que me iban a matar, pero estaba solo y no podía hacer nada".

Además, sostuvo que mientras los rugbiers lo golpeaban, los patovicas no dejaron salir a sus amigos "porque decían que el problema iba a ser más grande. Solo un chico que conozco me defendió y a él también lo golpearon".

Buscan identificar a los rugbiers que lo atacaron

Al día siguiente, Aisha, madre de Agustín fue al partido de rugby para tratar de saber quiénes fueron los chicos que habían golpeado y herido a su hijo. Habló con el entrenador del equipo, pero este les aseguró que ya habían regresado a Córdoba.

"Uno de los entrenadores amenazó a mi mamá diciéndole que el presidente del club es abogado penalista", relató el joven mendocino.

A pesar de estas trabas, Agustín acompañado de su madre hizo la denuncia y se asesoraron con el equipo de abogados del Estudio jurídico de Lavado, Salinas y Lecour.

"En este mes estuvimos con los abogados y con un psicólogo por todo lo que pasó y porque quedé bajoneado. Yo salgo a bailar para pasarla bien con mis amigos, no para hacer quilombo", refirió.

Polo Judicial (11).jpg El joven amplió este jueves su denuncia para dar el nombre de uno de los rugbiers que lo atacó debido a que lo reconoció por las redes. Foto: Gobierno de Mendoza

Reconoció a uno de sus agresores por las redes sociales

Este jueves, el joven hizo una ampliación de su denuncia debido a que reconoció a uno de sus agresores por las redes sociales: "Fue el primero que me pegó".

"Quiero evitar que le pase a otra persona ya que le pasó a Fernando Báez Sosa y no tuvo la posibilidad de estar vivo y de contarlo", manifestó el joven que aseguró que solo vio el primer capitulo de la serie 50 segundos estrenada el 13 de noviembre: "Me partió al medio. Me sentí muy identificado, me sentí muy mal por la muerte de una persona y lo que puede hacer una copa de más".

Las consecuencias de las lesiones que sufrió él el 27 de septiembre cambiaron su vida cotidiana porque no puede hacer las mismas cosas que antes: "Me tengo que bañar con tapones, no puedo meterme a la pileta, una gota de agua que se me mete al oído y me duele muchísimo, no puedo ir al mar, no puedo hacer las mismas cosas que mis amigos".

"Yo creo que esto no tiene nada que ver el rugby. Viene de la familia, de la educación y los valores de la casa", remarcó la víctima de una golpiza por un grupo de rugbiers de Córdoba, a quienes todavía buscan identificar.