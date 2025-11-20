Admitió que desapareció a sus 3 hijos, fue condenado pero nunca se hallaron los cuerpos

jhon Skelton desaparecidos 3 Los 3 hermanitos que terminaron desaparecidos.

La desaparición de 3 hermanitos

John Skelton ofreció desde el primer día versiones que se derrumbaban en minutos. Primero afirmó que los había entregado a una organización clandestina para protegerlos de su exesposa, de quien estaba en pleno divorcio. Luego dijo que los había dejado con una mujer. Después aseguró que estaban con amigos en Ohio. Ninguna pista llevó a nada.

Durante los meses siguientes, el padre cambió la historia al menos 17 veces. En cartas desde la cárcel escribió frases escalofriantes: "Los niños están en un lugar mejor", "nunca los encontrarán" e "hice lo que tenía que hacer para que no te los quedaras". En una entrevista grabada con la policía de Estados Unidos en 2011 soltó la peor de las frases: "Entregué a mis hijos a alguien. Ya no están conmigo. Están a salvo". Cuando le preguntaron si estaban vivos, respondió: "Eso depende de cómo definas vivo".

La fiscalía nunca pudo acusarlo de asesinato porque no había cuerpos, pero sí lo llevó a juicio por secuestro ilegal. En enero de 2011, el padre fue condenado a entre 10 y 15 años de prisión por las tres desapariciones.

jhon Skelton 2 desaparecidos El padre que está condenado por la desaparición de sus hijos.

En 2017, ya con posibilidad de libertad condicional, John Skelton escribió una carta al juez diciendo que estaba dispuesto a revelar la ubicación "si se le garantizaba inmunidad". La fiscalía rechazó el trato. En audiencias posteriores afirmó que los hijos habían muerto accidentalmente mientras jugaban con una cuerda en el sótano y que "se deshizo de los cuerpos". Nunca explicó cómo ni dónde.

Los perros rastreadores nunca encontraron olor a cadáver en la casa ni en su camioneta. En 2021, durante otra audiencia de libertad condicional, volvió a la versión de la "organización clandestina" y añadió que los hijos estaban "felices y bien cuidados en una comunidad menonita". La junta denegó la libertad.

Hoy, John Skelton cumple su condena por la desaparición. Nunca ha sido acusado formalmente de homicidio porque jamás se encontraron los cuerpos de sus 3 hijos.