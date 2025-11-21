Tras días de llamativo silencio,Wanda Nara salió con los tapones de punta luego de los dichos de Mauro Icardi y la China Suárez a Mario Pergolini en Otro Día Perdido.
Wanda Nara le respondió a la China Suárez y subió fotos que prueban sus mentiras sobre Icardi
La letal respuesta de Wanda Nara tras las declaraciones de la China Suárez y Mauro Icardi en televisión. Los detalles
La China Suárez y Mauro Icardi presumieron su amor al máximo, contando el inicio de su romance y confirmando su apasionado encuentro en París, luego de las acusaciones de Wanda Nara.
Si bien la China Suárez aseguró que en el 2021 cuando comenzó su relación Mauro Icardi estaba separado de Wanda Nara, la conductora la desmintió a través de sus redes.
Fiel a su estilo, Wanda Nara disparó con todo, desarchivando una catarata de fotos junto a Mauro Icardi durante el momento que,según la China Suárez, estaban distanciados.
Wanda Nara indignada con Mauro Icardi
Días antes, Wanda Nara estalló de furia luego de que la China Suárez mostrara el costosísimo bolso de edición limitada que le dio Mauro Icardi, y lo destrozó con un feroz posteo en su cuenta de Instagram.
“Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tompoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas alguien se lo hace llegar?", arrancó.
“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas. Quisiste arruinarle el día contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá”, siguió contando la polémica actitud que habría tenido Mauro Icardi el día del cumpleaños de su hija.