Wanda Nara le respondió a la China Suárez y subió fotos que prueban sus mentiras sobre Icardi

wanda nara desmintio china Wanda Nara desmintió a la China Suárez.

Fiel a su estilo, Wanda Nara disparó con todo, desarchivando una catarata de fotos junto a Mauro Icardi durante el momento que,según la China Suárez, estaban distanciados.

Wanda Nara indignada con Mauro Icardi

Días antes, Wanda Nara estalló de furia luego de que la China Suárez mostrara el costosísimo bolso de edición limitada que le dio Mauro Icardi, y lo destrozó con un feroz posteo en su cuenta de Instagram.

“Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tompoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas alguien se lo hace llegar?", arrancó.

mauro wanda reencuentro hijas Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi.

“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas. Quisiste arruinarle el día contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá”, siguió contando la polémica actitud que habría tenido Mauro Icardi el día del cumpleaños de su hija.