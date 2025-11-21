¡Tremendos! Los comentarios de la China Suárez sobre Vicuña que borraron de la nota con Moria

"Y la China empezó a despacharse con todo", siguió la periodista. "Esa pregunta y esa respuesta desapareció", agregó luego de que saliera a la luz el enojo de Vicuña con canal 13.

Benjamín Vicuña furioso con la China Suárez

Benjamín Vicuña habló en SQP y se refirió a las impactantes declaraciones de la China Suárez sobre su relación. "La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", arrancó.

vicuña china amenaza Benjamín Vicuña le respondió a la China Suárez.

"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", siguio por la exposición pública que hizo la China Suárez de su situación.