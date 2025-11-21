Benjamín Vicuña se mostró muy preocupado y angustiado luego de las fuertes declaraciones de la China Suárez en sus entrevistas con Moria Casán y Mario Pergolini.
¡Tremendos! Los comentarios de la China Suárez sobre Vicuña que borraron de la nota con Moria
Salieron a la luz los escandalosos dichos de la China Suárez sobre Benjamín Vicuña que no se vieron al aire. Los detalles
En el programa que se vio al aire, la China Suárez dijo que se sentía bajo tierra durante su relación con Benjamín Vicuña y ahora salieron a la luz el resto de sus comentarios.
En Sálvese Quien Pueda, la panelista Majo Martino reveló que hubieron fragmentos de la entrevista que fueron editados para cuidar a Benjamín Vicuña. "Vieron que ayer les dije que habían bajado una línea de cuidarlo a Benjamín. En un momento de la entrevista, Moria le pregunta a la China: '¿Así que vos dijiste que Benjamín Vicuña era un rata?'. ¿Se acuerdan que lo había dicho?", dijo haciendo referencia al posteo de la China Suárez donde lo acusó de mal padre y miserable.
"Y la China empezó a despacharse con todo", siguió la periodista. "Esa pregunta y esa respuesta desapareció", agregó luego de que saliera a la luz el enojo de Vicuña con canal 13.
Benjamín Vicuña furioso con la China Suárez
Benjamín Vicuña habló en SQP y se refirió a las impactantes declaraciones de la China Suárez sobre su relación. "La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", arrancó.
"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", siguio por la exposición pública que hizo la China Suárez de su situación.