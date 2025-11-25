"¿No te da verguenza?", la reacción de Matilda al look de su mamá Luciana Salazar

luciana salazar bombacha El atrevido look de Luciana Salazar para celebrar su cumpleaños.

Sin filtros, Luciana confesó que le dijo que no y le explicó que estaba en malla y no ropa interior. "Matu todavía es muy conservadora. Está con las vergüenzas, es muy chiquitita", afirmó sobre las opiniones de su hija sobre su elecciones estilísticas.

Luciana Salazar angustiada por su situación económica

Semanas antes, Luciana Salazar habló de su situación económica en medio de su batalla judicial contra Martín Redrado y se mostró de lo más preocupada por sus ingresos.

"Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”, arrancó Luciana Salazar en Puro Show sobre las deudas de Redrado.

luciana salazar crisis economica Luciana Salazar desolada por su situación económica: "Me cuesta muchísimo".

"El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”, siguió.

De lo más angustiada, Luciana Salazar incluso reconoció que tiene dificultades para pagar todos sus gastos. “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”, dijo.