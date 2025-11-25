Luciana Salazar no teme a la hora de destacar su figura luciendo los atuendos más atrevidos y reveladores como el que eligió para su cumpleaños.
"¿No te da verguenza?", la reacción de Matilda al look de su mamá Luciana Salazar
Luciana Salazar reveló qué opina su hija Matilda de sus atuendos y revolucionó las redes sociales. Todos los detalles
De lo más sexy, Luciana Salazar arrancó sus 45 años marcando su lomazo con un bodysuit transparente que dejaba a la vista su ropa interior, algo que no pasó desapercibido para su hija Matilda.
Fue la misma Luciana Salazar quien en una entrevista reveló la reacción de la pequeña al ver una foto de su look. "¿No te da vergüenza, mamá?", fue la consulta de Matilda.
Sin filtros, Luciana confesó que le dijo que no y le explicó que estaba en malla y no ropa interior. "Matu todavía es muy conservadora. Está con las vergüenzas, es muy chiquitita", afirmó sobre las opiniones de su hija sobre su elecciones estilísticas.
Luciana Salazar angustiada por su situación económica
Semanas antes, Luciana Salazar habló de su situación económica en medio de su batalla judicial contra Martín Redrado y se mostró de lo más preocupada por sus ingresos.
"Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”, arrancó Luciana Salazar en Puro Show sobre las deudas de Redrado.
"El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”, siguió.
De lo más angustiada, Luciana Salazar incluso reconoció que tiene dificultades para pagar todos sus gastos. “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”, dijo.