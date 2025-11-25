¡Bombazo! Qué pasó entre L-Gante y la ex secretaria de Wanda Nara: "Empezaron en..."

"Comenzó en la pileta", arrancó el periodista haciendo referencia al alocado festejo de Wanda y L-Gante. Luli quiso tomar el fruto prohibido", leyó Martín Salwe sobre la actitud que habrá tenido Luli Oliver con el cantante en frente de Wanda Nara.

Las pruebas de Wanda Nara contra su ex asistente

Wanda Nara le escribió a Yanina Latorre y desmintió a su ex asistente. “Todo lo que dice es mentira, es una busca fama, que diga lo que quiera. El contador me dice a mí que le pagó todo y a mí no me llegó un juicio’”, arrancó Yanina quien leyó sus mensajes en SQP.

“Ella me robó y tengo todo para demostrarlo y ya presenté denuncia por extorsión Me robó en el banco hace tiempo. Tenemos todo con el gerente del banco, está todo grabado”, siguió Yanina.

Wanda Nara fue por más asegurando que Lucía Oliver "estaba en cosas raras", duplicó sus tarjetas para hacer gastos personales y hasta robó su auto.

“Una noche llegué más temprano de lo normal y me había robado el auto y ahí empecé a desconfiar. Se iba de joda con mi auto”, decía el mensaje que le llegó a Latorre. “Luli se llevaba fruta en la cartera, me robaba boludeces. También se llevaba frutos secos. La cartera explotada de frutos".

“No me duraban las barritas de cereales porque se comía la merienda de mis hijos. Si me pedía, yo le daba todo, pero llevarse sin pedir es robar. La buchoneaban las empleadas y la cocinera. Me robó mis huevos de codorniz que son mis favoritos”, fue lo último que leyó Yanina.