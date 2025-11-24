El video que confirma que la China Suárez le mintió a Mauro Icardi sobre su "primera vez"

china suarez vino ¿La China Suárez engañó a Mauro Icardi?

Una vez más salieron a la luz imágenes de cuando la China Suárez y Benjamín Vicuña estaban juntos y la actriz le agradecía al chileno por compartir "su pasión por el vino y la gastronomía". "La China no tiene memoria", escribió Pochi de Gossipeame en el video que se hizo viral.

¿La China Suárez le dice lo mismo a todas sus parejas?

Días antes la China Suárez habló con Moria Casán y le confesó qué la enamoró de Mauro Icardi. "Es más alto de lo que parece, me sorprendió su mirada. Lo vÍ muy alto... Fue una conexión muy fuerte, mi entorno siempre me lo decia que iba a terminar con él", decía la China Suárez en diferentes segmentos de la entrevista.

china suarez video icardi rusherking El video que compromete a la China Suárez.

Tras sus declaraciones, se viralizó un video comparando su última entrevista con algunas anteriores donde dice exactamente las mismas frases que usó para hablar de Mauro Icardi pero sobre sus ex Rusherking y hasta de Benjamín Vicuña.

Mario Pergolini fue por todo y preguntó por los planes a futuro de la pareja, hoy instalada en Turquía. "¿Se van a casar?", arrancó Mario a lo que Mauro Icardi sorprendió al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo, lanzando una posible fecha de casamiento.