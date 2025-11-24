Las redes sociales estallaron tras la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini y Moria Casán donde habló como nunca antes de su romance con Mauro Icardi.
El video que confirma que la China Suárez le mintió a Mauro Icardi sobre su "primera vez"
Explosión en las redes sociales por el video de la China Suárez que puede arruinar su romance Mauro Icardi.
Desde las confesiones de la China Suárez sobre su historia de amor comenzaron a circular videos y fotos desmintiendo algunos de sus dichos.
Ahora, la China Suárez salió a cenar con Mauro Icardi asegurando que gracias a el tomó vino por primera vez."Salud. Celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto", escribió la China.
Una vez más salieron a la luz imágenes de cuando la China Suárez y Benjamín Vicuña estaban juntos y la actriz le agradecía al chileno por compartir "su pasión por el vino y la gastronomía". "La China no tiene memoria", escribió Pochi de Gossipeame en el video que se hizo viral.
¿La China Suárez le dice lo mismo a todas sus parejas?
Días antes la China Suárez habló con Moria Casán y le confesó qué la enamoró de Mauro Icardi. "Es más alto de lo que parece, me sorprendió su mirada. Lo vÍ muy alto... Fue una conexión muy fuerte, mi entorno siempre me lo decia que iba a terminar con él", decía la China Suárez en diferentes segmentos de la entrevista.
Tras sus declaraciones, se viralizó un video comparando su última entrevista con algunas anteriores donde dice exactamente las mismas frases que usó para hablar de Mauro Icardi pero sobre sus ex Rusherking y hasta de Benjamín Vicuña.
Mario Pergolini fue por todo y preguntó por los planes a futuro de la pareja, hoy instalada en Turquía. "¿Se van a casar?", arrancó Mario a lo que Mauro Icardi sorprendió al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo, lanzando una posible fecha de casamiento.