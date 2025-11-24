La China Suárez gritó el gol de Mauro Icardi y los hinchas le dijeron de todo

china suarez gol icardii grito La China Suárez celebró el gol de Mauro Icardi.

En la grabación no solo se escucha el grito de la China Suárez sino también el de los hinchas. Cuando la voz del estadio mencionó a “¡Mauro!”, la multitud del estadio vitoreó “¡Icardi!” a todo pulmón.

La China Suárez destrozó a Benjamín Vicuña

La China Suárez apuntó con todo contra Benjamín Vicuña en el programa de Moria Casán. La actriz dijo que se sentía bajo tierra durante su relación y ahora salieron a la luz el resto de sus comentarios.

En Sálvese Quien Pueda, la panelista Majo Martino reveló que hubieron fragmentos de la entrevista que fueron editados para cuidar a Benjamín Vicuña. "Vieron que ayer les dije que habían bajado una línea de cuidarlo a Benjamín. En un momento de la entrevista, Moria le pregunta a la China: '¿Así que vos dijiste que Benjamín Vicuña era un rata?'. ¿Se acuerdan que lo había dicho?", dijo sobre al posteo de la China Suárez donde lo acusó de mal padre, infiel y adicto.

"Y la China empezó a despacharse", siguió la periodista. "Esa pregunta y esa respuesta desapareció", agregó luego de que saliera a la luz el enojo de Vicuña con canal 13.

vicuña china La China Suárez fulminó a Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña por su parte, no ocultó su angustia cuando en SQP le preguntaron por las declaraciones de la China Suárez en televisión.

"La verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", dijo.