La China Suárez tuvo un accidente y se quemó parte de su cuerpo: la foto

"¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente?", escribió dejando a la vista las manchas coloradas que quedaron en su piel luego de su pequeño incidente.

Durante su entrevista con Mario Pergolini, la China Suárez desmintió los dichos de Wanda Nara quien años atrás acusó a la actriz de tener mal olor.

Según reveló Wanda Nara, durante el encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en París, el jugador habría quedado impactado por el aroma de la China.

china suarez pelea wanda gardiner La China Suárez conquistó a Mario Pergolini con su olor.

Si bien no se refirió a los dichos de Wanda Nara, la China Suárez respondió de forma indirecta al conquistar a Mario Pergolini con su aroma.

“Cuando vienen famosos vemos quien está…y tu perfume huele muy bien”, contó Mario. “Tengo uno turco… tengo como cuatro perfumes mezclados... De hecho, mis amigos me decían recién que deje de tirarme perfume…a mí me gusta pasar y que quede el perfume en el pasillo”, respondió la China anulando los dichos de la conductora de Masterchef Celebrity.

Además, la China SUárez habló del inicio de su romance con Mauro Icardi, confirmando su apasionado encuentro en un hotel de París en el año 2021, mientras Wanda Nara viajaba a Ibiza con su hermana Zaira Nara.