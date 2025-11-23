Mientras siguen las repercusiones por la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini y Moria Casán, la China revolucionó las redes sociales publicando imágenes inéditas del detrás de escena de su nueva serie "La Hija del Fuego".
La China Suárez tuvo un accidente y se quemó parte de su cuerpo: la foto
Los seguidores quedaron impactados tras la imagen de la China Suárez tras el insólito accidente que sufrió. Los detalles
La China Suárez mostró cómo fueron sus días de grabación en San Martín de los Andes, acompañada junto a sus hijos Rufina, Amancio y Magnolia.
Además, la China Suárez dejó impactados a sus seguidores al mostrar cómo quedó su pecho luego de tener un accidente con una bolsa de agua caliente.
"¿Quién se quemó con la bolsita de agua caliente?", escribió dejando a la vista las manchas coloradas que quedaron en su piel luego de su pequeño incidente.
La China Suárez desmintió las acusaciones más escandalosas de la China Suárez
Durante su entrevista con Mario Pergolini, la China Suárez desmintió los dichos de Wanda Nara quien años atrás acusó a la actriz de tener mal olor.
Según reveló Wanda Nara, durante el encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en París, el jugador habría quedado impactado por el aroma de la China.
Si bien no se refirió a los dichos de Wanda Nara, la China Suárez respondió de forma indirecta al conquistar a Mario Pergolini con su aroma.
“Cuando vienen famosos vemos quien está…y tu perfume huele muy bien”, contó Mario. “Tengo uno turco… tengo como cuatro perfumes mezclados... De hecho, mis amigos me decían recién que deje de tirarme perfume…a mí me gusta pasar y que quede el perfume en el pasillo”, respondió la China anulando los dichos de la conductora de Masterchef Celebrity.
Además, la China SUárez habló del inicio de su romance con Mauro Icardi, confirmando su apasionado encuentro en un hotel de París en el año 2021, mientras Wanda Nara viajaba a Ibiza con su hermana Zaira Nara.