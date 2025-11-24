A sus 45 años, Sabrina Rojas se grabó en bikini taparrabos y arrasó

sabrina rojas bikini tri Sabrina Rojas lució una bikini tricolor y causó sensación.

Claro que no fue la primera vez. Semanas antes, Sabrina Rojas fue por todo durante sus vacaciones en el Caribe donde sorprendió con un diseño con recortes imposible de pasar desapercibido.

sabrina rojas bikini caribe Sabrina Rojas paralizó el Caribe con su figura.

Sabrina Rojas fulminó a Benjamín Vicuña

Sabrina Rojas se metió de lleno en el Wandagate y apuntó contra Benjamín Vicuña en medio del distanciamiento del actor con la China Suárez.

En Pasó en América analizaron la reacción de Benjamín Vicuña luego de que la China Suárez dijera que "estaba bajo tierra" durante su relación.

Defendiendo a la China Suárez, Sabrina Rojas recordó las infidelidades de Benjamín Vicuña y fue letal. “No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, arrancó haciendo referencia a sus supuestos amoríos con Isabel Macedo, Romina Gaetani, Natalia Oreiro, entre otras.

“Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa. Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente” lo defendió. “Pero no es tan santo”, cerró contundente.