Escandalosa versión sobre el nuevo novio de Jesica Cirio: "De la noche, es un..."

Si bien Jesica Cirio estaría feliz con su nueva relación, Pochi de Gossipeame lanzó un escandaloso rumor sobre Tombrino. "A mi lo que me decían es que es un pibe re de la noche, muy picaflor, y que Jésica iba a terminar siendo una de tanta que tuvo y que tiene, con un montón. Así que bueno, lo habrá puesto en caja. Ahora fueron juntos a un casamiento en Uruguay", dijo.

¿De qué está viviendo Jesica Cirio?

Días antes, Jesica Cirio rompió el silencio y habló de su trabajo alejada de la televisión. “Estoy mal, lógicamente no estoy bien... Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida. Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme”, dijo Jesica Cirio.

¿Qué pasó entre Jesica Cirio y Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara?

En Puro Show, revelaron que Martín Migueles y Elías Piccirillo se habrían peleado e incluso casi llegan a las manos por Jesica Cirio.

“Me llegó un audio que tiene que ver con una persona que salía con Martín, y me dice, te voy a contar el verdadero motivo de por qué se pelearon Piccirillo y el actual novio de Wanda”, arrancó Matías Vázquez.

wanda nara casa jesica piccirillo Qué pasó entre Jesica Cirio y el novio de Wanda Nara.

“Martín Migueles habría querido tener una noche de pasión con Cirio, se enteró Elías Piccirilo, se recalentó, y casi se van a las manos, y ahí explotó una relación que venía sólida por negocios”, completó sobre el conflicto. A pesar de esta situación, Martín Migueles es quien visita y le lleva comida a el ex de Jesica Cirio a la cárcel.