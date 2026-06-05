Nati Jota habló del Indio Solari y provocó indignación: qué dijo

nati indio Polémica por el comentario de Nati Jota sobre el Indio Solari.

“Activo internamente, supongo. En su vida personal”, agregó Nati Jota tratando de salvar la situación. Minutos despúes la conductora volvió a lanzar una frase que no paso desapercibida. “Es un bajón que se muera uno de los buenos, habiendo tantos que no (son buenos)”, dijo.

El Indio Solari falleció a los 77 años a causa del mal de Parkinson, una enfermedad neurológica degenerativa contra la que batallaba desde hacía varios años. El emblemático músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su domicilio de Parque Leloir.

La próxima entrevista de Nati Jota

Yanina Latorre hizo un parate en medio de su viaje para revelar una explosiva primicia sobre Nati Jota.

A través de sus stories de Instagram, Yanina Latorre aseguró que Nati Jota y el periodista Paulo Kablan entrevistaron a Nahir Galarza.

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Nati Joa viajó a entrevistar a Nahir Galarza.

"Hago un paréntesis en mis vacaciones. Me enteré que el fin de semana Nati Jota y Paulo Hablan viajaron a la cárcel de Paraná, a hacerle nota a Nahir Galarza. La nota sale la semana que viene”, aseveró Latorre en su cuenta de Instagram.