La China Suárez confesó qué haría si se cruza a Wanda Nara y sorprendió

china suarez wanda nara puro show La China Suárez sin filtro sobre Wanda Nara.

“¿Ya no tenés palabras para Wanda?“, redobló el periodista aunque la China Suárez se mantuvo firme en su posición tratando de no darle lugar a Wanda Nara. ”No, no me van a sacar ningún título, no me la sacaron hasta ahora y tampoco va a pasar ahora”, dijo.

Cómo fue el encuentro cara a cara entre la China Suárez y Wanda Nara

Días antes, la China Suárez visitó a Moria Casán y dio detalles de su primer encuentro con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante. “Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre la comentada pelea.

china suarez moriaa La China Suárez recordó su pelea con Wanda Nara.

Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.

“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.