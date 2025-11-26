Inicio Farándula China Suárez
La China Suárez confesó qué haría si se cruza a Wanda Nara y sorprendió

Por primera vez, la China Suárez habló desde Estambul de Wanda Nara y no se guardó nada sobre su relación. Todos los detalles de su entrevista

Por UNO
La China Suárez reveló que le diría a Wanda Nara.

Las redes sociales estallaron tras la entrevista de la China Suárez con Puro Show, donde habló como nunca antes y hasta dio detalles de su vínculo con Wanda Nara.

Tras su picantes declaraciones con Moria Casán y Mario Pergolini, la China Suárez fue por más y aclaró cómo están las cosas con Wanda Nara tras los explosivos descargos de la rubia contra la actriz.

“¿Vos alguna vez quisiste decirle algo a Wanda Nara en estos años? Porque me imagino que cara a cara, si te la cruzás, ¿le dirías algo a Wanda hoy?”, indagó el conductor Matías Vázquez. “No” respondió la China Suárez contundente.

china suarez wanda nara puro show
La China Su&aacute;rez sin filtro sobre Wanda Nara.

“¿Ya no tenés palabras para Wanda?“, redobló el periodista aunque la China Suárez se mantuvo firme en su posición tratando de no darle lugar a Wanda Nara. ”No, no me van a sacar ningún título, no me la sacaron hasta ahora y tampoco va a pasar ahora”, dijo.

Cómo fue el encuentro cara a cara entre la China Suárez y Wanda Nara

Días antes, la China Suárez visitó a Moria Casán y dio detalles de su primer encuentro con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante. “Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre la comentada pelea.

china suarez moriaa
La China Su&aacute;rez record&oacute; su pelea con Wanda Nara.

Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.

“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.

