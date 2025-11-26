La China Suárez confesó qué haría si se cruza a Wanda Nara y sorprendió

Las redes sociales estallaron tras la entrevista de la China Suárez con Puro Show, donde habló como nunca antes y hasta dio detalles de su vínculo con Wanda Nara.
Por primera vez, la China Suárez habló desde Estambul de Wanda Nara y no se guardó nada sobre su relación. Todos los detalles de su entrevista
Tras su picantes declaraciones con Moria Casán y Mario Pergolini, la China Suárez fue por más y aclaró cómo están las cosas con Wanda Nara tras los explosivos descargos de la rubia contra la actriz.
“¿Vos alguna vez quisiste decirle algo a Wanda Nara en estos años? Porque me imagino que cara a cara, si te la cruzás, ¿le dirías algo a Wanda hoy?”, indagó el conductor Matías Vázquez. “No” respondió la China Suárez contundente.
“¿Ya no tenés palabras para Wanda?“, redobló el periodista aunque la China Suárez se mantuvo firme en su posición tratando de no darle lugar a Wanda Nara. ”No, no me van a sacar ningún título, no me la sacaron hasta ahora y tampoco va a pasar ahora”, dijo.
Cómo fue el encuentro cara a cara entre la China Suárez y Wanda Nara
Días antes, la China Suárez visitó a Moria Casán y dio detalles de su primer encuentro con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante. “Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre la comentada pelea.
Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.
“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.