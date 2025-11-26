Evangelina Anderson a los besos en un boliche con un participante de Masterchef

evangelina anderson ian lucas Qué pasó entre Evangelina Anderso e Ian Lucas.

Allí, Evangelina Anderson habría estado toda a la noche a los besos con el cantante e influencer Ian Lucas, quien es compañero de la rubia en Masterchef. Como si no fuera suficiente días antes, Evangelina se retiró del estudio de Telefé con Ian Lucas acompañándola dentro de su auto encendiendo más especulaciones.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre Leandro Paredes

Semanas antes Evangelina Anderson fue relacionada con Leandro Paredes luego de que Yanina Latorre asegurara que la ex modelo estaba teniendo un amorío con un hombe casado.

Lejos de dejarlo pasar, Evangelina Anderson le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

evangelina camila Evangelina Anderson habló de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes.

Angustiada por la situación, Evangelina Anderson no solo negó su relación con Paredes sino que se refirió a las declaraciones de Yanina Latorre. "Jamás saldría con un hombre casado, eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”, dijo indignada.

Además, Evangelina fue relacionada con un jugador de fútbol mexicano con quien fue vista de compras en un centro comercial de México, aunque también desmintió esos rumores.