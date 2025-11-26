Tras los explosivos rumores sobre su supuesto romance con Leandro Paredes, Evangelina Anderson estaría disfrutando de su soltería sin tapujos y a la vista de todos.
Evangelina Anderson a los besos en un boliche con un participante de Masterchef
Ángel de Brito reveló con quién fue vista Evangelina Anderson en la noche porteña y estalló todo. Los detalles
Fue Ángel de Brito quien reveló el bombazo sobre la situación sentimental de Evangelina Anderson tras su escandalosa separación de Martín Demichelis.
Según explicó el conductor, Evangelina Anderson salió de fiesta con sus compañeros de Masterchef Celebrity a un reconocido boliche de Buenos Aires y se robó todas las miradas de los presentes.
Allí, Evangelina Anderson habría estado toda a la noche a los besos con el cantante e influencer Ian Lucas, quien es compañero de la rubia en Masterchef. Como si no fuera suficiente días antes, Evangelina se retiró del estudio de Telefé con Ian Lucas acompañándola dentro de su auto encendiendo más especulaciones.
Qué dijo Evangelina Anderson sobre Leandro Paredes
Semanas antes Evangelina Anderson fue relacionada con Leandro Paredes luego de que Yanina Latorre asegurara que la ex modelo estaba teniendo un amorío con un hombe casado.
Lejos de dejarlo pasar, Evangelina Anderson le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.
Angustiada por la situación, Evangelina Anderson no solo negó su relación con Paredes sino que se refirió a las declaraciones de Yanina Latorre. "Jamás saldría con un hombre casado, eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”, dijo indignada.
Además, Evangelina fue relacionada con un jugador de fútbol mexicano con quien fue vista de compras en un centro comercial de México, aunque también desmintió esos rumores.