Sabrina Rojas hundió a la China Suárez: "Se hace la liberal y es..."

“No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, arrancó. “Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa. Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente” lo defendió. “Pero no es tan santo”, cerró contundente.

Sabrina Rojas diosa a sus 45

Durante el fin de semana extra large, Sabrina Rojas disfrutó del calor aprovechando la oportunidad para presumir su impactante figura.

A sus 45 años, Sabrina Rojas enloqueció a sus seguidores sumándose a una de las tendencias en trajes de baño más sensuales y sexys de la temporada primavera verano 2026.

sabrina rojas bikini tri

En esta oportunidad, Sabrina Rojas encendió la tarde del domingo luciendo una microbikini tricolor de bombacha taparrabos que mostró en detalle a través de un video frente al espejo provocando un maremoto de reacciones en las redes.