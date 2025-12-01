¡En dólares! Filtraron cuánto cobra Pampita por aparecer en televisión

"Voy a decir algo, es de las pocas figuras de Argentina que cobra para ir a los streams también. Con razón nunca quiso venir. Para hacer apariciones públicas e ir a televisión Pampita llega hasta 11 mil dólares", siguió dejando a su panel impactado con la suma.

Pampita sin filtros sobre el enfrentamiento de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña se mostró de lo más angustiado y preocupado luego de las confesiones de la China Suárez en televisión y ahora Pampita dio su opinión.

A pesar de su escandaloso pasado con la China Suárez y Vicuña, Pampita no dudó en defender al padre de sus hijos. "No me gusta que mis hijos la pasen mal de ninguna manera, siempre los voy a cuidar. No traté de interceder en nada, pero si hay algo que afecte a mis hijos voy a salir a hablar, porque la prioridad son mis hijos”, comenzó diciendo en Intrusos.

PAMPITA CHINA SUAREZ VICUÑA Pampita defendió a Benjamín Vicuña.

“En su momento salí a hablar de Benjamín porque se estaba hablando de mis hijos también, y de cómo los paterna Benjamín", agregó sobre la entrevista que dio tras el descargo de la China Suárez acusando a Vicuña de mal padre y adicto.

Por último, Pampita habló de la posibilidad de reunirse con la China. e mi parte, la relación con Eugenia está bien, no hablo con ella pero si se tiene que dar hablaremos, tengo la mejor predisposición como siempre. Vi la nota con Pergolini, pero no me gusta opinar, saben que hay un vínculo familiar en el medio", sentenció.