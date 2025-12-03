Siguen saliendo a la luz las intimidades y detalles más explosivos de la gala de Los Personajes del Año de la revista Gente ahora con Wanda Nara y Leandro Paredes como protagonistas.
Wanda Nara ninguneó a Leandro Paredes enfrente de todos en la tapa de Gente
Salió a la luz el incomodísimo momento que vivieron Wanda Nara y Leandro Paredes en la gala de los Personajes del Año.
Meses atrás, salieron a la luz rumores y especulaciones sobre un supuesto romance entre Wanda Nara y Leandro Paredes, luego de que apareciera un video de ellos en París.
En la grabación se puede ver a la conductora de Masterchef Celebrity y Leandro Paredes jugando en una pileta. El jugador levanta a Wanda y se tirá al agua.
Tras la circulación del video y las picantes versiones, Wanda Nara y Leandro Paredes dijeron presente en la gala de Gente y vivieron un incómodo momento.
Qué pasó entre Wanda Nara y Leandro Paredes en la gala de Gente
Según reveló Mariana Brey todo sucedió cuando realizaban la foto de la gran tapa con todas las figuras sentadas y un llamativo espacio vacío entre Mirtha Legrand y Leandro Paredes destinado para Lionel Messi, cuya imagen se tomó en Miami.
En ese momento Mirtha Legrand le pidió a Wanda Nara que se acercara para hablar cuando Leandro Paredes quiso saludarla y la rubia lo habría ignorado por completo enfrente de todos los presentes.
El video de Wanda Nara y Leandro Paredes en París: qué dijo Wanda
Lejos de negarlo, Wanda Nara dio más detalles del video y fue contundente. "Está en mis historias destacadas, es de cuando yo vivía en París. No es ningún hallazgo. Es parte de la manipulación y violencia que se está ejerciendo hacia mí", explicó.
"Creo que ese video lo filmó la esposa de Paredes. Éramos todos un grupo de amigos. A Camila la respeto, creo que se están yendo de mambo", agregó desmintiendo cualquier tipo de vínculo con el jugador.