Wanda Nara ninguneó a Leandro Paredes enfrente de todos en la tapa de Gente

Tras la circulación del video y las picantes versiones, Wanda Nara y Leandro Paredes dijeron presente en la gala de Gente y vivieron un incómodo momento.

Qué pasó entre Wanda Nara y Leandro Paredes en la gala de Gente

Según reveló Mariana Brey todo sucedió cuando realizaban la foto de la gran tapa con todas las figuras sentadas y un llamativo espacio vacío entre Mirtha Legrand y Leandro Paredes destinado para Lionel Messi, cuya imagen se tomó en Miami.

wanda mirtha paredes Aseguran que Wanda Nara ignoró a Leandro Paredes.

En ese momento Mirtha Legrand le pidió a Wanda Nara que se acercara para hablar cuando Leandro Paredes quiso saludarla y la rubia lo habría ignorado por completo enfrente de todos los presentes.

El video de Wanda Nara y Leandro Paredes en París: qué dijo Wanda

Lejos de negarlo, Wanda Nara dio más detalles del video y fue contundente. "Está en mis historias destacadas, es de cuando yo vivía en París. No es ningún hallazgo. Es parte de la manipulación y violencia que se está ejerciendo hacia mí", explicó.

"Creo que ese video lo filmó la esposa de Paredes. Éramos todos un grupo de amigos. A Camila la respeto, creo que se están yendo de mambo", agregó desmintiendo cualquier tipo de vínculo con el jugador.